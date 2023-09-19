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12:24 (мск), источник: Ведомости

Патрушев рассказал о планах Путина встретиться с Си Цзиньпином в октябре

Президент России Владимир Путин может провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в октябре, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Источник: РИА "Новости"

В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь».

Николай Патрушев
секретарь Совбеза РФ

1 сентября Путин рассказал, что скоро проведет встречу с председателем КНР. До этого в июле помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин может посетить Китай. Россия получила приглашение посетить форум «Один пояс — один путь» в Пекине в октябре 2023 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом в марте 2023 г. Тогда он пригласил Путина посетить Китай «в удобное для него время» в 2023 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай планирует подписание совместных документов в ходе этого визита.

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