Патрушев рассказал о планах Путина встретиться с Си Цзиньпином в октябре

1 сентября Путин рассказал, что скоро проведет встречу с председателем КНР. До этого в июле помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин может посетить Китай. Россия получила приглашение посетить форум «Один пояс — один путь» в Пекине в октябре 2023 г.
Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом в марте 2023 г. Тогда он пригласил Путина посетить Китай «в удобное для него время» в 2023 г.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай планирует подписание совместных документов в ходе этого визита.