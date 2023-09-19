Названы семь фактов о смайлике, которые вы могли не знать 19 сентября 1982 года профессор информатики Университета Карнеги-Меллона в США предложил использовать последовательность печатных символов :-) как знак улыбающегося лица
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
21Победители Siena Creative Photo Awards 2023
Главное
Главные новости 19 сентября
12:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия локального характера», их целью названо восстановление конституционного строя. Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что в республике «начался массированный арт-обстрел».

Источник: Reuters

Минобороны Азербайджана уверяет, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не станут целями операции. По версии ведомства, удары будут наносить по позициям «формирований вооруженных сил Армении, их долговременных огневых точек, а также боевым средствам и объектам военного назначения». Уточняется, что командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы об операции.

«В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», — говорится в сообщении.

Новость дополняется

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Собянин отправил в отставку правительство Москвы
Стало известно, какие депутаты первыми пересядут на российские авто
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта