Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе

Минобороны Азербайджана уверяет, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не станут целями операции. По версии ведомства, удары будут наносить по позициям «формирований вооруженных сил Армении, их долговременных огневых точек, а также боевым средствам и объектам военного назначения». Уточняется, что командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы об операции.
«В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», — говорится в сообщении.