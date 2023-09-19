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14:21 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе прекратить военные действия

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, — указала она. — Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования».

Как отметила дипломат, все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы. «Особо хотим отметить, что в последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахской проблемы мирным путем. Речь идет о гуманитарной помощи населению Карабаха, это создавало и создает благоприятный фон для перезапуска прямого диалога между Баку и Степанакертом», — добавила она.

В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи, подчеркнула Захарова.

«Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе «с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики». В Баку подчеркнули, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.

О приверженности российско-армянскому союзничеству

Российская сторона подтверждает свою приверженность союзничеству с Арменией, заявила Захарова.

«Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовы наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию», — сказала дипломат.

Москва не удовлетворена заявлениями Еревана о том, что его явные антироссийские шаги не отражаются на двусторонних отношениях, заявила Захарова. «Нас не могут удовлетворять заявления властей в Ереване о том, что их шаги, о которых я сказала, это и запуск процесса ратификации римского статута МУС (Международного уголовного суда — прим. ТАСС), и явно антироссийские контакты с киевским режимом, и совместные учения с США, никак не затрагивают отношения Армении с Россией, — отметила дипломат. — Теперь Вашингтон сказал, что затрагивают».

Захарова подчеркнула, что «подобными шагами Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем враждебной по отношению к России политики». «Мы рассчитываем, что армянские власти осознают всю опасность затеянной западниками новой авантюры. Надеемся, что мудрому армянскому народу хватит политической мудрости принять правильные решения — и для своей страны, и для региона в целом», — добавила она.

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