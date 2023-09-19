МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе прекратить военные действия

«Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, — указала она. — Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования».
Как отметила дипломат, все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы. «Особо хотим отметить, что в последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахской проблемы мирным путем. Речь идет о гуманитарной помощи населению Карабаха, это создавало и создает благоприятный фон для перезапуска прямого диалога между Баку и Степанакертом», — добавила она.
В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи, подчеркнула Захарова.
«Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне», — сказала официальный представитель МИД РФ.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе «с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики». В Баку подчеркнули, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.
Российская сторона подтверждает свою приверженность союзничеству с Арменией, заявила Захарова.
«Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовы наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию», — сказала дипломат.
Москва не удовлетворена заявлениями Еревана о том, что его явные антироссийские шаги не отражаются на двусторонних отношениях, заявила Захарова. «Нас не могут удовлетворять заявления властей в Ереване о том, что их шаги, о которых я сказала, это и запуск процесса ратификации римского статута МУС (Международного уголовного суда — прим. ТАСС), и явно антироссийские контакты с киевским режимом, и совместные учения с США, никак не затрагивают отношения Армении с Россией, — отметила дипломат. — Теперь Вашингтон сказал, что затрагивают».
Захарова подчеркнула, что «подобными шагами Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем враждебной по отношению к России политики». «Мы рассчитываем, что армянские власти осознают всю опасность затеянной западниками новой авантюры. Надеемся, что мудрому армянскому народу хватит политической мудрости принять правильные решения — и для своей страны, и для региона в целом», — добавила она.