Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России — 30 сентября — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
«Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Как отметил Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.
«Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — подчеркнул спикер ГД.