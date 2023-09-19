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15:02 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России — 30 сентября — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Как отметил Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.

«Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — подчеркнул спикер ГД.

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