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15:25 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Южной Кореи вызвал российского посла

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости. МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле, сообщил МИД Республики Корея после визита северокорейского лидера в РФ.

Источник: © РИА Новости

В сообщении отмечается, что российский посол «с вниманием» выслушал позицию южнокорейского правительства и обещал «в точности» передать ее российскому правительству.

Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России. Ранее северокорейское радио «Голос Кореи» сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу обменялись мнениями по вопросу укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Как заявил МИД Южной Кореи, во вторник первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин, который ранее был послом в РФ, вызвал в МИД посла России в Сеуле Андрея Кулика и передал ему «жесткую позицию» Сеула касательно недавнего обсуждения сотрудничества между КНДР и Россией, потребовав соблюдать резолюции СБ ООН. В МИД Южной Кореи заявили о «негативном влиянии на южнокорейско-российские отношения».

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос журналистов, заявил о том, что российская сторона готова предоставить южнокорейским коллегам «имеющуюся информацию» об итогах визита, «если они захотят». Руденко подчеркнул, что, несмотря на присоединение к санкциям, Южная Корея остается торговым партнером России, и у стран есть «общие интересы с точки зрения стабилизации ситуации в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове». Замглавы МИД напомнил, что у Республики Корея есть посольство в Москве и контакты по дипломатическим каналам продолжаются. Позже поддержание контактов между Сеулом и Москвой подтвердил и официальный представитель южнокорейского министерства иностранных дел.

Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде. На следующий день президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме «Восточный». Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. В ходе визита Ким Чен Ын также провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, побывал на аэродроме Кневичи, на базе Тихоокеанского флота, посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина.

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