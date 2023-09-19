15:25 (мск), источник: © РИА Новости
МИД Южной Кореи вызвал российского посла
СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости. МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле, сообщил МИД Республики Корея после визита северокорейского лидера в РФ.
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В сообщении отмечается, что российский посол «с вниманием» выслушал позицию южнокорейского правительства и обещал «в точности» передать ее российскому правительству.
Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России. Ранее северокорейское радио «Голос Кореи» сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу обменялись мнениями по вопросу укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос журналистов, заявил о том, что российская сторона готова предоставить южнокорейским коллегам «имеющуюся информацию» об итогах визита, «если они захотят». Руденко подчеркнул, что, несмотря на присоединение к санкциям, Южная Корея остается торговым партнером России, и у стран есть «общие интересы с точки зрения стабилизации ситуации в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове». Замглавы МИД напомнил, что у Республики Корея есть посольство в Москве и контакты по дипломатическим каналам продолжаются. Позже поддержание контактов между Сеулом и Москвой подтвердил и официальный представитель южнокорейского министерства иностранных дел.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде. На следующий день президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме «Восточный». Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. В ходе визита Ким Чен Ын также провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, побывал на аэродроме Кневичи, на базе Тихоокеанского флота, посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина.