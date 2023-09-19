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15:59 (мск), источник: РБК

Пашинян пообещал не принимать «необдуманных действий» в Нагорном Карабахе

Армения не должна делать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» действий на фоне «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу констатировать, что Республика Армения не участвует в военных действиях, и еще раз хочу констатировать, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», — сказал он (цитата по Armenpress).

По его словам, Баку начал сухопутную операцию в непризнанной республике, азербайджанские силы пытаются прорвать линию соприкосновения и взять под контроль населенные пункты. «Территория Нагорного Карабаха была атакована различными средствами, в том числе реактивной артиллерией, а затем против Нагорного Карабаха была развернута наземная операция с нескольких направлений», — сказал он.

Пашинян задался вопросом, почему Баку объявил о создании гуманитарного коридора для вывода населения, если называет операцию антитеррористической и обещает не наносить удары по гражданским объектам. «Если то, что они говорят, имело бы отношение к реальности, они бы призвали граждан оставаться в укрытиях и не выходить в места обстрелов. Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», — сказал он (цитата по «Спутник Армения»).

Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Баку назвал условиями мира роспуск правительства непризнанной республики и полный вывод оттуда армянской армии. Ереван опровергает присутствие в Карабахе своих вооруженных сил, назвал действия Азербайджана агрессией и обратился в Совет Безопасности ООН.

Россия и Евросоюз призвали к прекращению боевых действий.

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