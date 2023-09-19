Что известно о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе

Ереван в свою очередь заявил, что Баку стремится «завершить политику этнической чистки», а ВС Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе. Россия же призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.
ТАСС собрал основную информацию о ситуации в Нагорном Карабахе.
Антитеррористические мероприятия Баку
Азербайджан 19 сентября объявил о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.
Минобороны страны сообщило, что намерено обеспечить положения трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, а также пресечь «широкомасштабные провокации в Карабахском экономическом районе». Целью мероприятий, по сообщению азербайджанского ведомства, также является разоружение, вывод армянских военных с этой территории и нейтрализация их военной инфраструктуры.
Баку намерен обеспечить «восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики» и безопасность мирного населения, гражданских служащих и азербайджанских военнослужащих.
Минобороны Азербайджана уточнило, что гражданские объекты не являются целями, но позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения будут ликвидированы.
Минобороны Азербайджана также уточнило, что проинформировало о своих планах командование миротворческого контингента России и руководство Турецко-российского мониторингового центра. Также глава ведомства Закир Гасанов уведомил турецкого коллегу Яшара Гюлера о ситуации. Гюлер в свою очередь заверил, что Турция «и сегодня рядом с Азербайджаном».
Баку заявил, что армянские военные ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении Агдамского района. Подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры.
Для эвакуации населения из опасной зоны в Нагорном Карабахе на Лачинской дороге и других направлениях Азербайджан создал гуманитарные коридоры и пункты приема. Гражданское население призвали держаться подальше от военных объектов.
Азербайджан также опроверг распространяемую в армянском сегменте соцсетей информацию об обстреле подразделениями республики гражданских объектов в Карабахе. В Баку добавили, что «из строя выводят только легитимные военные цели».
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Ереван заявил, что ВС Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе, а «в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ продолжает находить место ложное утверждение» об обратном. А по данным Минобороны Армении, по состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах страны относительно стабильная.
Армения считает, что «Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки».
Премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации. Он заявил, что ситуация на границах Армении стабильна и Ереван не намерен предпринимать необдуманные шаги. Также, по словам Пашиняна, российские миротворцы должны реагировать на ситуацию в Нагорном Карабахе.
У здания правительства Армении в центре Еревана проходит акция протеста. На площади собрались около 500 человек, митингующие обвиняют руководство страны и лично Пашиняна, что их политика привела к нынешней ситуации в Карабахе.
Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.
Несмотря на обострение ситуации, российские миротворцы продолжают выполнять свои функции. Россия исходит из того, что безопасность миротворческого контингента «будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами».
Однако Захарова опровергла информацию, что азербайджанская сторона якобы заблаговременно предупредила российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции».
Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий.
Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
Россия также, как отметила Захарова, проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном. По ее словам, по итогам этих контактов ведомство сделает заявление.
Захарова также отметила, что все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы. А в последнее время, по ее словам, Россией и другими международными посредниками начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахской проблемы мирным путем, в том числе речь идет о гуманитарной помощи населению Карабаха.
На заявления армянского дипведомства, которое призвало российских миротворцев и СБ ООН принять меры по прекращению боевых действий, Захарова в своем Telegram-канале напомнила Еревану об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.