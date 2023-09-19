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19:42 (мск), источник: © РИА Новости

В Ереване протестующие начали штурмовать здание правительства

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Ереване протестующие начали штурмовать здание правительства, сообщил корреспондент РИА Новости.

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Участники акции пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания кабмина, начались стычки протестующих с правоохранителями.

Днем в центре Еревана начались протесты на фоне обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся на центральной площади люди призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

Участники акции скандировали: «Никол — предатель!», «Стыдно!» и другие лозунги.

Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении. Протестующие бросали в правоохранителей пластиковые бутылки.

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