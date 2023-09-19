19:42 (мск), источник: © РИА Новости
В Ереване протестующие начали штурмовать здание правительства
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Ереване протестующие начали штурмовать здание правительства, сообщил корреспондент РИА Новости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Участники акции пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания кабмина, начались стычки протестующих с правоохранителями.
Днем в центре Еревана начались протесты на фоне обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся на центральной площади люди призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.
Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении. Протестующие бросали в правоохранителей пластиковые бутылки.