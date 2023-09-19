Британия ужесточила санкции против Фридмана

Новые ограничения касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. Им запрещено заходить в порты и аэропорты королевства, регистрироваться в судовом или авиационном реестрах страны. Санкциями предусмотрена возможность задержания таких судов и самолетов, а также закреплен запрет на оказание им какой-либо технической помощи.
На прошлой неделе стало известно, что Лондон прекратил расследование в отношении Фридмана в связи с подозрениями в обходе санкций. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства заявило, что «не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.». Тогда в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA.
После начала специальной военной операции на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Фридман, как сообщал Bloomberg, выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.
Ранее в августе Великобритания расширила антироссийский санкционный список лиц и компаний на 19 позиций. Под ограничения попали, в частности, российские компании, импортирующие электронику и ее компоненты, а также юрлица из Турции, ОАЭ и Ирана.