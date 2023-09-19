Глава блока «Мать Армения» призвал объявить импичмент Пашиняну

«Глава блока “Мать Армения” Андраник Теванян призвал политические силы начать отставку Пашиняна путем объявления ему импичмента», — говорится в сообщении Sputnik Армения в телеграм-канале.
Теванян отметил, что для благоприятного расклада необходимо объединиться всем силам, в том числе внепарламентским.
Он также призвал граждан присоединиться к протесту и вместе, организованно достичь решения вопросов.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Корреспондент РИА Новости передавал, что оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.