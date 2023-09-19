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21:40 (мск), источник: © РИА Новости

Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич

ООН, 19 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник выразил надежду на то, что Белград не будет вводить никаких санкций против Российской Федерации.

Источник: Reuters

«Мы единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации. Я надеюсь, до сих пор конечно, я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций», — сообщил он журналистам на полях Генассамблеи ООН.

Отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с утверждением президента США Джо Байдена о том, что Россия является препятствием на пути к миру на Украине, Вучич отметил, что для «Сербии это очень трудный и тяжелый вопрос».

Ранее во вторник президент США Джо Байден во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Россия стоит на пути к миру, «потому что цена России за мир — капитуляция Украины».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но «другая сторона» должна сказать об этом прямо, однако от нее таких предложений не слышно.

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