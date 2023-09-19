Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич

«Мы единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации. Я надеюсь, до сих пор конечно, я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций», — сообщил он журналистам на полях Генассамблеи ООН.
Отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с утверждением президента США Джо Байдена о том, что Россия является препятствием на пути к миру на Украине, Вучич отметил, что для «Сербии это очень трудный и тяжелый вопрос».
Ранее во вторник президент США Джо Байден во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Россия стоит на пути к миру, «потому что цена России за мир — капитуляция Украины».
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но «другая сторона» должна сказать об этом прямо, однако от нее таких предложений не слышно.