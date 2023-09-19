Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Нагорном Карабахе

«Представитель Армении по международным правовым вопросам обратился сегодня в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы предотвратить необратимые потери прав гражданского населения в результате крупномасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.
В частности, Армения требует обязать Азербайджан прекратить обстрелы вооруженными силами всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.