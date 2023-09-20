Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов

Ранее во вторник Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
«После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир тихим вздохом поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала. Вряд ли у кого-то возникли сегодня сомнения, что этот злобный человечек в помятой майке сдержал бы обещание не использовать ядерное оружие. Как он поступил со всем вооружением, которое ему отправлено от щедрот Запада», — прокомментировал РИА Новости Мирошник выступление Зеленского.
По его мнению, если бы не сдерживающие факторы, то при свободном владении Украиной ядерным оружием, Киев уже бы применил его. «Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях», — считает Мирошник.
Собеседник агентства подчеркнул, что выступление Зеленского состояло из набора «лживых штампов».
«В выступлении Зеленского был набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых, которые не сильно воодушевили “цивилизованное сообщество”. Оно больше рассуждало на тему, не сильно ли много “цивилизованный мир” платит за этот затянувшийся кровавый фарс зеленого бородатого человечка. А впереди у него еще встреча с забывчивый лидером другого заокеанского государства», — уточнил Мирошник.