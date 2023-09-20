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01:29 (мск), источник: Ведомости

МИД России призвал стороны карабахского конфликта «остановить кровопролитие»

МИД России призвал стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха «немедленно остановить кровопролитие» и боевые действия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: Reuters

«В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения», — говорится в нем.

В министерстве отмечают, что на урегулирование конфликта «кардинально повлияло» признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана, что «изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение Российского миротворческого контингента (РМК)».

МИД сообщает, что миротворцы выполняли свои задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между сторонами, сейчас РМК оказывают помощь гражданскому населению, в том числе медицинскую и помощь с эвакуацией.

«Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020−2022 гг., где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха», — подытожили в МИД России.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта.

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