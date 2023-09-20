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03:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ планирует провести на полях сессии около 20 двусторонних встреч.

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По информации агентства, борт главы внешнеполитического ведомства преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных государств за 11 часов 40 минут.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

По данным российского МИД, Лавров планирует провести на полях сессии около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем. При этом отдельной встречи с делегациями США или Украины не ожидается.

Ранее сообщалось, что председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому не выдали визу для участия в сессии Генассамблеи всемирной организации.

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