03:51 (мск), источник: Аргументы и факты
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
Глава МИД РФ планирует провести на полях сессии около 20 двусторонних встреч.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.
По информации агентства, борт главы внешнеполитического ведомства преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных государств за 11 часов 40 минут.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.
По данным российского МИД, Лавров планирует провести на полях сессии около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем. При этом отдельной встречи с делегациями США или Украины не ожидается.
Ранее сообщалось, что председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому не выдали визу для участия в сессии Генассамблеи всемирной организации.