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08:08 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли до 215 военных в районе Андреевки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Группировка войск «Юг» сорвала две ротации штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки и Веселого (Донецкая Народная Республика), в районе Андреевки противник потерял до 215 военных. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Спецоперация на Украине
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«Активными действиями подразделений группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией сорваны две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого. Кроме того, противнику нанесены существенные потери в районе Андреевки. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих», — сказал Минесашвили.

По его данным, на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражены три атаки подразделений ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

Начальник пресс-центра сообщил, что авиация группировки нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Артиллерия группировки уничтожила 2 пункта временной дислокации, 4 склада боеприпасов, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию П-18.

Противник также утратил пять гаубиц M777 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», орудие 2А36 «Гиацинт-Б», а также два миномета 120-мм калибра на соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и лисичанском направлениях.

По информации Минесашвили, средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия уничтожены и подавлены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Семигорье, Золотаревка, а также четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

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