Журналисты РФ впервые работают на ГА ООН с визами, ограничивающими передвижение

Как передает корреспондент ТАСС, в предыдущие годы представителям российских СМИ выдавалась журналистская виза типа I. В 2023 году американское консульство выдало визу типа C2, которая позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций». На практике это означает, что представители российской прессы не смогут, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.
Как ранее сообщал МИД РФ, все российские журналисты получили американские визы до отлета борта Лаврова. В делегации же получили визы не все.
Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Глава МИД РФ планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Отдельной встречи с американцами или украинской делегацией не ожидается.