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05:30 (мск), источник: ТАСС

Журналисты РФ впервые работают на ГА ООН с визами, ограничивающими передвижение

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, получили визы США с припиской об ограничении передвижения в 25 миль, что равнозначно 40 км от центра Нью-Йорка.

Источник: AP 2023

Как передает корреспондент ТАСС, в предыдущие годы представителям российских СМИ выдавалась журналистская виза типа I. В 2023 году американское консульство выдало визу типа C2, которая позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций». На практике это означает, что представители российской прессы не смогут, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

Как ранее сообщал МИД РФ, все российские журналисты получили американские визы до отлета борта Лаврова. В делегации же получили визы не все.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Глава МИД РФ планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Отдельной встречи с американцами или украинской делегацией не ожидается.

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