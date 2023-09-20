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08:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу: взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

Глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани. Шойгу заявил, что взаимодействие стран выходит на новый уровень, и диалог между ними развивается «особенно интенсивно».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По словам российского министра, Москва и Тегеран «нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников».

«Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень».

Сергей Шойгу
министр обороны России

Глава Минобороны РФ также выразил готовность «к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке». «Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества», — добавил он.

Шойгу прибыл в Тегеран вчера, 19 сентября. Он провел встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. До этого они в конце июня беседовали по телефону, темой обсуждения было военное сотрудничество.

Лаура Кеффер

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Шойгу Сергей