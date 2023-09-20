Шойгу: взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

По словам российского министра, Москва и Тегеран «нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников».
Глава Минобороны РФ также выразил готовность «к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке». «Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества», — добавил он.
Шойгу прибыл в Тегеран вчера, 19 сентября. Он провел встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. До этого они в конце июня беседовали по телефону, темой обсуждения было военное сотрудничество.