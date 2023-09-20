08:41 (мск), источник: Ведомости
Полиция разблокировала здание посольства в Ереване
Здание российского посольства в Ереване было разблокировано в ночь на 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию местных СМИ.
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Отмечается, что полиция задержала нескольких протестующих. «РИА Новости» около 7:30 мск писало об усилении мер безопасности у здания посольства. Сейчас там дежурят порядка 20 полицейских. По данным агентства, у посольства также стоит группа молодых людей, но «активно они своего мнения не выражают, никаких лозунгов не выкрикивают».
19 сентября на фоне начала «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе у здания посольства России в Ереване начались столкновения между протестующими и представителями правопорядка. Протестующие призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе, сообщало «РИА Новости». В пресс-службе российского диппредставительства заявили, что здание посольства было полностью заблокировано протестующими. Дипмиссия направила ноту в МИД Армении с целью принятия мер.
Кроме того, демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся. News.am со ссылкой на Следственный комитет Армении пишет, что в результате пострадали сотрудники полиции, их доставили в больницу. СК республики возбудил уголовное дело по фактам призывов к массовым беспорядкам, их организации и участия в протестах.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». В Кремле заявили, что российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе. Там добавили, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для разрешения конфликта.