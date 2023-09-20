Названы семь фактов о смайлике, которые вы могли не знать 19 сентября 1982 года профессор информатики Университета Карнеги-Меллона в США предложил использовать последовательность печатных символов :-) как знак улыбающегося лица
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
12Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Главное
Спецоперация на Украине
08:41 (мск), источник: Ведомости

Полиция разблокировала здание посольства в Ереване

Здание российского посольства в Ереване было разблокировано в ночь на 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию местных СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что полиция задержала нескольких протестующих. «РИА Новости» около 7:30 мск писало об усилении мер безопасности у здания посольства. Сейчас там дежурят порядка 20 полицейских. По данным агентства, у посольства также стоит группа молодых людей, но «активно они своего мнения не выражают, никаких лозунгов не выкрикивают».

19 сентября на фоне начала «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе у здания посольства России в Ереване начались столкновения между протестующими и представителями правопорядка. Протестующие призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе, сообщало «РИА Новости». В пресс-службе российского диппредставительства заявили, что здание посольства было полностью заблокировано протестующими. Дипмиссия направила ноту в МИД Армении с целью принятия мер.

Кроме того, демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся. News.am со ссылкой на Следственный комитет Армении пишет, что в результате пострадали сотрудники полиции, их доставили в больницу. СК республики возбудил уголовное дело по фактам призывов к массовым беспорядкам, их организации и участия в протестах.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». В Кремле заявили, что российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе. Там добавили, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для разрешения конфликта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти не планируют приватизацию крупных активов в следующем году
Стоит ли опасаться новой волны коронавируса в 2023 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия