СМИ: ЕС попросит Китай подтолкнуть Россию к «справедливому миру» на Украине

Мишель выступит на заседании Совета безопасности 20 сентября во время Генассамблеи ООН, отмечает агентство.
По данным Reuters, чиновник будет призывать к «справедливому миру, который уважает Устав ООН и его основные принципы — территориальную целостность суверенного государства». Затем Мишель обратится к Китаю как к «ответственной стране» и предложит «убедить Россию» прекратить боевые действия на Украине, следует из проекта его речи.
Ожидается, что в заседании примет участие заместитель председателя КНР Хань Чжэн в составе китайской делегации, пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов. Кроме того, на заседании может присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.
В феврале 2022 г. 11 стран в Совбезе ООН, включая США и Францию, осудили проведение спецоперации России на Украине. Россия применила право вето против проекта резолюции, осуждающего спецоперацию. Три страны, в том числе Китай и Индия, воздержались при голосовании.
В начале марта 2022 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска с территории Украины. За нее проголосовала 141 страна (из 193), против — Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея. Китай при голосовании воздержался.
В октябре 2022 г. Генассамблея ООН большинством голосов также осудила референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Резолюцию поддержали 143 страны, воздержались 35, включая Китай. Против выступили Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. В отличие от решений Совбеза организации, резолюции ГА ООН не считаются обязательными к выполнению.