МИД Польши вызвал посла Украины после критики Зеленского в адрес Варшавы

«Двадцатого сентября в польский МИД в срочном порядке был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч. Посол был принят заместителем министра Павлом Яблонским», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленский на форуме Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что «некоторые друзья» Киева в Европе имитируют солидарность, одновременно косвенно поддерживая Россию.
«Замглавы МИД отметил, что в отношении к Польше это тезис неправдивый. <…> Особенно в отношении нашей страны, поддерживающей Украину с первых дней войны», — добавили в ведомстве.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка впоследствии анонсировал введение эмбарго на импорт польской сельхозпродукции, а в Варшаве в ответ пообещали расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
В заявлении Яблонского также говорится, что дипломат указал украинскому послу о неприемлемости давления через многосторонние форумы или направление жалоб в международные трибуналы. По его словам, такие методы «не являются подходящими для разрешения споров между государствами».
Он также отметил, что эти действия «не будут эффективными», так как правительство защищает интересы польских фермеров «в соответствии с национальными, европейскими и международными законами».
Заместитель министра выразил надежду, что политика, проводимая властями Украины, а также их публичные заявления «будут отражать фактический характер польско-украинских отношений, как нынешних, так и исторических, с учетом беспрецедентной помощи, оказываемой Польшей и поляками украинскому населению и украинскому государству, а также полного спектра нашего доброго сотрудничества».