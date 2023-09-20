Все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS, пишут СМИ

«Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет», — говорится в материале.
Издание указывает, что страх перед эскалацией определяет подход Вашингтона к поставкам оружия.
Американские СМИ со ссылкой на чиновников писали, что администрация Байдена склоняется к отправке ATACMS на Украину. Решение, как отмечается, уже «на подходе», но планы могут измениться до официального объявления. В Пентагоне, в свою очередь, заявляли РИА Новости, что окончательное решение пока не принято.
По данным некоторых американских журналистов, о поставках ATACMS точно не объявят во время пребывания в США президента Украины Владимира Зеленского.
Киев с прошлого года просит Вашингтон передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.
В Москве не раз указывали на прямое участие стран Запада в украинском конфликте поставками оружия и подготовкой военнослужащих ВСУ на своей территории.