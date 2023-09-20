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19:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Алиев объявил о восстановлении суверенитета после операции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 20 сентября в обращении к гражданам заявил, что все поставленные задачи «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки и страна восстановила свой суверенитет.

Источник: Reuters

«Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ», — сказал Алиев (цитата по «РИА Новости»).

Как утверждает президент, он давал поручение Вооруженным силам страны не подвергать опасности мирное население в ходе «операции». По его словам, азербайджанская армия уничтожила большую часть силы и военной техники армянской стороны. Он отметил, что Азербайджан «пошел бы до конца», если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили бы оружие.

Власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористической операции» 19 сентября. По данным Армении, в результате обстрелов погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Российская сторона утверждает, что миротворцы РФ за сутки эвакуировали больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около 1 тыс.— дети.

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