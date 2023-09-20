Премьер Польши заявил о прекращении вооруженных поставок Украине

Ранее власти Польши сообщали, что республика является третьим в мире поставщиком вооружения на Украину после США и Великобритании.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна.
Накануне Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что «некоторые друзья» Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, подыграв таким образом Москве. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы «заявить решительный протест».
Президент Польши Дуда, в свою очрередь заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.