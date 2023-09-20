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22:33 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Польши заявил о прекращении вооруженных поставок Украине

ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.

Источник: РИА "Новости"

Ранее власти Польши сообщали, что республика является третьим в мире поставщиком вооружения на Украину после США и Великобритании.

«Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы».

Матеуш Моравецкий
премьер-министр Польши

В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна.

Накануне Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что «некоторые друзья» Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, подыграв таким образом Москве. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы «заявить решительный протест».

Президент Польши Дуда, в свою очрередь заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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