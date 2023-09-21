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00:55 (мск), источник: Ведомости

Президент Палестины Аббас может посетить Россию до конца года

Президент Палестины Махмуд Аббас может посетить Россию в текущем году, рассказал глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики «РИА Новостям» в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Источник: AP 2023

«В любом случае, вскоре готовится визит моего президента в РФ», — отметил дипломат, отказавшись раскрыть дополнительную информацию относительно планов Аббаса.

Аль-Малики добавил, что он сам намерен совершить визит в Москву, где у него состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

1 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аббасом. «Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», — говорилось в сообщении Кремля относительно этого разговора.

Кроме того, Путин и Аббас выразили готовность продолжить развитие дружественных отношений между Россией и Палестиной. Глава российского государства в очередной раз подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.

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