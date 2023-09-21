06:02 (мск), источник: BFM.ru
Байден выразил уверенность в своей победе над Трампом на президентских выборах
Ранее Трамп делал аналогичные заявления насчет Байдена.
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Действующий президент США Джо Байден выразил уверенность, что вновь одержит победу над своим предшественником на посту Дональдом Трампом на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сказал на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Это будет, скорее всего, тот же самый парень, и я думаю, что я снова его одолею».
В августе Дональд Трамп заявил британской газете The Sunday Times, что считает свои шансы победить Джо Байдена на выборах «близкими к 100%». Также он назвал себя наиболее подходящим кандидатом от Республиканской партии.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Демократическая и Республиканская партии официально выдвинут своих кандидатов летом.