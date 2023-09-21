Художник из Дании продал музею пустые холсты Суд обязал его вернуть все, кроме гонорара
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
21Победители Siena Creative Photo Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
06:02 (мск), источник: BFM.ru

Байден выразил уверенность в своей победе над Трампом на президентских выборах

Ранее Трамп делал аналогичные заявления насчет Байдена.

Источник: Reuters

Действующий президент США Джо Байден выразил уверенность, что вновь одержит победу над своим предшественником на посту Дональдом Трампом на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сказал на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Это будет, скорее всего, тот же самый парень, и я думаю, что я снова его одолею».

Джо Байден
46-й президент США

В августе Дональд Трамп заявил британской газете The Sunday Times, что считает свои шансы победить Джо Байдена на выборах «близкими к 100%». Также он назвал себя наиболее подходящим кандидатом от Республиканской партии.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Демократическая и Республиканская партии официально выдвинут своих кандидатов летом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как потребителю защитить свои права. Отвечают юристы
Как не навредить здоровью на работе. Практические советы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Трамп ДональдБайден Джо