Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха 5 тыс. человек

В военном ведомстве отметили, что российская сторона продолжает «непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения».
19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. По данным уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате погибли по меньшей мере 200 человек, ранены еще 400. 20 сентября погибли несколько российских миротворцев (точное число не сообщается). Они были обстреляны из стрелкового оружия.
С 13:00 20 сентября в Нагорном Карабахе установлен режим прекращения огня. Минобороны Азербайджана сообщило о приостановлении «антитеррористической операции». Армия Нагорного Карабаха, в свою очередь, объявила о решении сложить оружие и прекратить огонь в одностороннем порядке.