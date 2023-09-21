В МИД заявили о провокационном характере учений НАТО

«Учения НАТО Steadfast Defender, запланированные, по имеющимся данным, на весну 2024 года, будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран. Планируется задействовать более 40 тысяч военнослужащих», — указали в министерстве.
Кроме того, как и все остальные маневры серии Defender, они предполагают переброску американских соединений и техники в Европу, проработку соответствующей логистики, добавили в ведомстве.
«НАТО непрерывно в течение последних десятилетий наращивает масштабы своих учений. Они носят все более провокационный и агрессивный характер. Намерено проводятся в основном вблизи российских границ», — отметили в министерстве.
По данным МИД, численность задействованного личного состава и количество военной техники с каждым годом увеличиваются, «планомерно отрабатываются действия по смыслу статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне».
«При этом если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем “воображаемом” противнике на востоке, то теперь натовцы не скрывают — они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — отметили в МИД.
«При этом речь идет о “реалистичных сценариях” применения натовских сил, добавили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что Россия на регулярной основе предлагала североатлантическому блоку различные инициативы по деэскалации, призывала отказаться от провокационных шагов, на добровольной основе переносила свои учения вглубь страны.
«В ответ натовцы, на словах заявляя, что не ищут конфронтации с нашей страной, на деле продолжали “демонстрацию силы” буквально у нашего порога», — заключили в МИД.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.