В МИД Белоруссии назвали абсурдом обвинения в помощи России

Алейник подчеркнул, что, находясь по соседству с Украиной, Минск, как никто другой, заинтересован в скорейшем мирном урегулировании конфликта у своих южных границ. Именно в Белоруссии были подписаны Минские договоренности, положившие начало мирному процессу по Украине, и комплекс мер по их выполнению, получивший одобрение Совета безопасности ООН. Глава белорусского МИД также напомнил, что результат переговоров в Минске должен был стать основой мирного процесса на Украине, однако этого не произошло — и сегодня очевидно, почему это не могло произойти: западные коллеги красноречиво высказались на данный счет.
«На этом фоне полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в “пособничестве агрессии”. Напоминаю, что в прошлом году на территории нашей страны прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров», — цитирует министра пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Алейник отметил, то попытки отдельных игроков переписать под себя базовые принципы международного права и международных отношений при одновременном игнорировании законных интересов большинства членов мирового сообщества привели к высочайшей степени поляризации в мире и восточноевропейском регионе.
«Мы с большой настороженностью наблюдаем несоразмерный рост военных потенциалов и гонку вооружений не только в своем регионе, но и в соседних с нами странах. Все инициативы Беларуси по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые мы предлагали в прошлые годы, остались без ответа. На это почему-то смотрели свысока. В результате в Европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине, а весь мир получил тяжелые последствия в виде экономических, продовольственных и энергетических кризисов», — сказал Алейник.