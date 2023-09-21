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08:06 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД Белоруссии назвали абсурдом обвинения в помощи России

МИНСК, 21 сен — РИА Новости. Обвинения Белоруссии в «пособничестве агрессии» в связи с украинским конфликтом выглядят абсурдом, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в среду, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Источник: РИА "Новости"

Алейник подчеркнул, что, находясь по соседству с Украиной, Минск, как никто другой, заинтересован в скорейшем мирном урегулировании конфликта у своих южных границ. Именно в Белоруссии были подписаны Минские договоренности, положившие начало мирному процессу по Украине, и комплекс мер по их выполнению, получивший одобрение Совета безопасности ООН. Глава белорусского МИД также напомнил, что результат переговоров в Минске должен был стать основой мирного процесса на Украине, однако этого не произошло — и сегодня очевидно, почему это не могло произойти: западные коллеги красноречиво высказались на данный счет.

«На этом фоне полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в “пособничестве агрессии”. Напоминаю, что в прошлом году на территории нашей страны прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров», — цитирует министра пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Алейник отметил, то попытки отдельных игроков переписать под себя базовые принципы международного права и международных отношений при одновременном игнорировании законных интересов большинства членов мирового сообщества привели к высочайшей степени поляризации в мире и восточноевропейском регионе.

«Мы с большой настороженностью наблюдаем несоразмерный рост военных потенциалов и гонку вооружений не только в своем регионе, но и в соседних с нами странах. Все инициативы Беларуси по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые мы предлагали в прошлые годы, остались без ответа. На это почему-то смотрели свысока. В результате в Европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине, а весь мир получил тяжелые последствия в виде экономических, продовольственных и энергетических кризисов», — сказал Алейник.

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