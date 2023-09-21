Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев

«Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», — говорится в сообщении.
Генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте.
Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.
Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили в Кремле.
Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли.