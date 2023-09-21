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12:46 (мск), источник: © РИА Новости

Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в пресс-службе Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», — говорится в сообщении.

Генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте.

Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили в Кремле.

Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли.

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