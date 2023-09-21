Победа России в СВО поможет диалогу между странами, заявил Патрушев

«Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. Без сомнений, поставленные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул Патрушев.
Патрушев также обрисовал текущую ситуацию. «В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире», — отметил Патрушев.
«Эти действия сопровождаются массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств, проводимой ими кампанией по дискредитации российского руководства, органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, инспирированием межнациональных и межконфессиональных противоречий, вовлечением в протестную деятельность молодежи, что негативно влияет на общественно-политическую ситуацию в некоторых регионах страны», — констатировал секретарь СБ РФ.