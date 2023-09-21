Баку передал Еревану проект мирного соглашения, заявил представитель Алиева

Делегация армян Карабаха ранее в четверг покинула азербайджанский город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.
Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе.
«На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха… Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», — сказал Амирбеков.
По его словам, мирный договор между странами будет содержать пять пунктов на основе международного права, в частности, обе страны обязаны будут не вмешиваться в дела друг друга. «Мы передали армянской стороне проект мирного соглашения, ждем их реакции», — заявил Амирбеков. По его словам, отдельного соглашения с армянами Карабаха не требуется.
Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористические мероприятия локального характера» для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.