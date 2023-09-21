Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев. Что происходит вокруг Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным принес соболезнования и извинения в связи с гибелью в среду российских миротворцев в Карабахе. Первые подозреваемые задержаны, отстранен командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в обстреле миротворцев РФ.
ТАСС собрал основное о происходящем вокруг Карабаха.
Расследование гибели российских миротворцев
Отстранен командир корпуса азербайджанских ВС, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, сообщил источник в силовом ведомстве РФ. Также задержаны первые подозреваемые по делу.
Алиев в ходе телефонного разговора с Путиным подчеркнул, что в связи с гибелью в Нагорном Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента будет проведено тщательное расследование. Президент Азербайджана принес извинения и соболезнования, а также выразил готовность оказать помощь семьям погибших.
Кроме того, Алиев подтвердил, что Азербайджан готов продолжать взаимодействовать с российскими миротворцами для деэскалации в Карабахе.
Тем временем около 5 тыс. мирных жителей эвакуированы в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, где их обеспечили местами для отдыха, питанием и медицинской помощью.
Делегация армян Карабаха прибыла на встречу в Евлах в сопровождении российских миротворцев, сообщило азербайджанское информационное агентство Trend.
С азербайджанской стороны на переговорах присутствовали ответственный по контактам с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов. Армян Карабаха представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. По данным агентства АзерТАдж, на встрече также присутствовал представитель российского миротворческого контингента.
Ожидалось, что на переговорах обсудят реинтеграцию армянского населения Карабаха в соответствии с конституцией Азербайджана. Ильхам Алиев заверял, что права армян будут обеспечены. В разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем Алиев высказывал мнение, что результат операции в Карабахе позитивно повлияет на ход переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном.
Встреча продолжалась около трех часов. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Sky News Arabia заявил, что армянской стороне был представлен черновик мирного соглашения.
Он добавил, что дальнейшая судьба армян Карабаха — внутреннее дело Азербайджана.
Жители Степанакерта (азербайджанское название — Ханкенди) в Нагорном Карабахе сообщили, что слышали выстрелы в городе, передало агентство Арменпресс. Позднее ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр Карабаха сообщил, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня. В Баку назвали дезинформацией сообщения о том, что ВС Азербайджана перешли в наступление.
Между тем министерство национальной обороны Турции выступило с заявлением, что «Армения не выполняет обязательства по прекращению огня» от 10 ноября 2020 года, что приводит «к дестабилизации обстановки в регионе».
Группа политических и общественных деятелей во главе с председателем партии «Демократическая консолидация» Суреном Петросяном объявила голодовку, чтобы заставить правительство Армении уйти в отставку в связи с событиями в Карабахе.
Отставки премьера Армении Никола Пашиняна требовали минувшей ночью и демонстранты у здания правительства в Ереване. Задержаны 30 протестующих.
Концерт американского рэпера Snoop Dogg на стадионе Раздан в Ереване, который был запланирован на 23 сентября, перенесли на фоне событий в Нагорном Карабахе, сообщила компания-организатор Doping Space.
Более 60 депутатов Европарламента направили главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю запрос, какие санкции будут введены против Азербайджана в связи с боевыми действиями в Карабахе, сообщила французский депутат глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо.
Министр обороны Турции Яшар Гюлер поздравил по телефону азербайджанского коллегу Закира Гасанова с успешным завершением операции в Карабахе.
В свою очередь, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что противоречия между Азербайджаном и Арменией должны быть разрешены путем диалога.
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