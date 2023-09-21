МИД предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов за границей

МИД предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов и другие консульские услуги за границей, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, министерство предложило внести следующие изменения в ставки консульских сборов:
Также МИД предложил ввести дифференцированный сбор за истребование документов с апостилем ($80) и без апостиля ($40), что «соотносится с применяемым на территории Российской Федерации подходом».
В пояснительной записке к документу за подписью директора Консульского департамента МИДа Алексея Климова говорится, что нынешний размер сборов был установлен в 2010 году и с тех пор его не индексировали.
В прошлом году было две волны массового выезда россиян за рубеж: после 24 февраля, когда была объявлена спецоперация на Украине, и 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. Forbes писал, что за первые две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули 700 тыс. человек, в Кремле назвали эти сведения уткой.
По данным ФСБ, число выездов граждан с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы количество выездов за рубеж составило 9,7 млн — почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (тогда 5 млн) и на 1,2 млн в июле—сентябре 2021 года.
По данным Росстата, с января по сентябрь 2022 года из России выехали 419 тыс. человек по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Больше всего человек выехали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.).
Президент России Владимир Путин на ПМЭФе назвал скорее позитивным отъезд граждан в другие страны. «Этот процесс будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — пояснил он.