Путин в шутку пристыдил Грефа за просьбу дать денег на «Школу21»

«И 28 заявок от регионов на открытие», — добавил глава Сбера. При этом Греф всячески подчеркивал, что «проект очень бюджетный». «Все оборудование здесь на сегодня производится Сбером», — рассказывал Греф, мимоходом заметив, что мониторы Phillips, которые Путин мог видеть на столах, это остатки со складов, а так — и сервера, и мониторы — все свое, что позволило сильно уменьшить смету. «В общем, это не дорого. Здесь меньше 2 тыс. кв. м. Самая большая школа у нас в Москве на 3 тыс. инженеров, там всего-навсего 4,5 тыс. кв. м», — добавил он.
«В среднем срок обучения три года. Ребята, которые заканчивают обучение, получают высочайшую квалификацию. Конечно, это дает новую жизнь регионам», — объяснял глава Сбера социальную значимость своего детища.
После такой презентации Греф несколько замялся, но все же обратился к Путину. «Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать…», — сказал он, сразу оговорившись, что уже согласовал свою просьбу с администрацией президента и обсудил ее с помощником Путина Максимом Орешкиным. «Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство», — наконец прямо попросил он.
«Хорошо. Сколько?» — спросил Путин. Его диалог с Грефом прервал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который сообщил, что в случае с его регионом из местного бюджета было потрачено 300 млн рублей, и еще столько же вложил Сбер. «На все школы, которые сегодня есть в стране, в течение трех лет, если бы там 3−4 млрд рублей было выделено, было бы достаточно. Одна школа — это несколько сот миллионов как правило», — подтвердил Греф. «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово», — уточнил глава Сбера.
«Хорошо, вытащил прямо клещами», — улыбнувшись заметил Путин. А затем обратившись к собравшимся шутливо произнес: «Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый и просит миллиард. Просто почему он не называл сумму? Ему стыдно». Словно бы защищаясь, Греф поспешил оправдаться. «Мы огромные деньги в это инвестировали», — сказал он. «Я знаю, но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Ладно, хорошо, Герман Оскарович», — пообещал федеральную помощь Путин.
Заручившись поддержкой проекта «Школа 21», Греф не стал сопровождать президента во время всей экскурсии. «В командировку», — отпросился руководитель Сбера у Путина. «Конечно», — отпустил его глава государства.
Некоторые ученики центра воспользовались возможностью и попросили разрешения сфотографироваться с Путиным. Президент согласился, уточнив, что для одного из снимков позирует специально для бабушки девушки из Тульской области.
На память о посещении центра глава государства оставил запись на одной из его стеклянных перегородок. «Удачи!» — написал Путин, добавив к пожеланию подпись и число.