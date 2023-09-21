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22:33 (мск), источник: Life.ru

Пентагон: В Дании начали обучать украинских пилотов летать на F-16

Лётчиков с Украины уже начали переобучать на американские истребители F-16 в Дании. В скором времени их будут отсылать на подготовку в США. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Источник: Reuters

«Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнётся лётная подготовка», — сказал Райдер.

А вот в Германии ранее заявили, что не станут учить пилотов Незалежной летать на F-16. Немецкий министр обороны Борис Писториус объяснил, что сейчас в поддержке Украины ФРГ делает акцент на снабжении одеждой и теплогенераторами.

Ранее Нидерланды, Дания и Норвегия приняли решение поставить Киеву свои истребители F-16. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников при этом сообщил, что боевое применение западной авиации может случиться весной 2024 года. При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон полагает, что американские самолёты станут лёгкой целью для российских ЗРК. Всё же в Пентагоне заявили, что украинские лётчики будут обучаться эксплуатации многоцелевых истребителей F-16 от шести до девяти месяцев.

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