Пентагон: В Дании начали обучать украинских пилотов летать на F-16

«Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнётся лётная подготовка», — сказал Райдер.
А вот в Германии ранее заявили, что не станут учить пилотов Незалежной летать на F-16. Немецкий министр обороны Борис Писториус объяснил, что сейчас в поддержке Украины ФРГ делает акцент на снабжении одеждой и теплогенераторами.
Ранее Нидерланды, Дания и Норвегия приняли решение поставить Киеву свои истребители F-16. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников при этом сообщил, что боевое применение западной авиации может случиться весной 2024 года. При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон полагает, что американские самолёты станут лёгкой целью для российских ЗРК. Всё же в Пентагоне заявили, что украинские лётчики будут обучаться эксплуатации многоцелевых истребителей F-16 от шести до девяти месяцев.