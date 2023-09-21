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22:59 (мск), источник: © РИА Новости

Суд на Украине отказался арестовать активы Коломойского

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об аресте активов арестованного украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщили в украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции».

Источник: © РИА Новости

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство НАБУ об аресте активов олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 миллиардов гривен (81,2 миллиона долларов — ред.), а также почти тысячи объектов недвижимого имущества и более 1,6 тысячи транспортных средств и судов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Центра противодействия коррупции».

В общественной организации пояснили, что арест активов нужен был, чтобы обеспечить возможную конфискацию или спецконфискацию в случае обвинительного приговора.

«Сначала временный 48-часовой арест на имущество наложили на основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП. Далее вопрос о полноценном аресте должен был рассмотреть следственный судья ВАКС. Однако сделал он это не в пределах 48-часов. Ходатайство было на рассмотрении у судьи Ткаченко более 10 дней. В результате он просто закрыл дело и даже не рассматривал ходатайство детективов», — отметили в «Центре противодействия коррупции».

По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, «полученным преступным путем».

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