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00:20 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Польши назвал текущий курс Киева оскорбительным для Варшавы

Збигнев Рау подчеркнул, что Украине придется восстанавливать доверие польского общества.

Источник: AP 2023

ТАСС, 22 сентября. Нынешний политический курс Киева оскорбителен для Варшавы, Украине придется восстанавливать доверие польского общества. Об этом написал в четверг в соцсети Х (ранее Twitter) глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Нынешняя политика Украины не только вредна и болезненна для нас, но и прежде всего оскорбительна. Трудно предположить, что это быстро забудется. Потребуется титаническая работа, чтобы восстановить доверие польского общества к доброй воле украинских властей», — подчеркнул Рау.

Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что «появившиеся в последние дни в высказываниях украинских политиков сравнения Польши и России крайне оскорбительны для польского общества». Он также отметил, что они «приводят к глубокому переосмыслению польского сознания относительно Украины».

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