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Спецоперация на Украине
01:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден рассказал, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения», — заявил он.

Американский лидер отметил, что Киев также получит вторую батарею ПВО Hawk, добавив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут получать аналогичные системы каждый месяц в течение зимы. Помимо этого им передадут пусковые установки и системы перехвата.

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Он заявил, что провал Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению.

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