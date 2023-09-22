В Москву вошли танки: что произошло в России 30 лет назад Ровно 30 лет назад в Москве начал разгораться самый сильный политический кризис в истории новой России
Фоторепортажи
12Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
6Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Главное
Спецоперация на Украине
02:56 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Армении призвал ООН направить миротворческую миссию в Карабах

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совет безопасности (СБ) ООН направить в Нагорный Карабах миротворческую миссию под мандатом ООН. Министр настаивает, что нужно вывести из населенных пунктов Карабаха представителей армии и правоохранительных органов Азербайджана, чтобы «исключить панику и провокации».

Источник: РИА "Новости"

Господин Мирзоян поднял эту тему во время выступления на экстренном заседании СБ ООН по ситуации в Карабахе. «Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе. Призываю незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью», — заявил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Также выступивший на заседании глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов утверждает, что Баку действовал в Карабахе в соответствии с уставом ООН. Он счел обращение Армении в СБ ООН для обсуждения этого вопроса «очевидным нарушением требований устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела стран».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По данным Карабаха, в регионе погибли не менее 200 человек, ранены еще 400. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. Армения не участвовала в переговорах.

Лаура Кеффер

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти объявили о возобновлении масочного режима
Собянин отправил в отставку правительство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН