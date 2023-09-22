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03:11 (мск), источник: ТАСС

Байден и Зеленский обсудили сотрудничество США с украинским ВПК

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили во время переговоров в Белом доме восстановление энергетического и экономического секторов Украины, борьбу Киева с коррупцией, а также сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов (ВПК). Об этом сообщила пресс-служба главы вашингтонской администрации по итогам встречи.

Источник: AP 2023

«Соединенные Штаты намерены укреплять обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе, в том числе за счет налаживания партнерских отношений с украинской военно-промышленной базой. С этой целью осенью правительство США проведет конференцию, в которой примут участие представители американской военной промышленности, украинские предприниматели и должностные лица обеих стран для рассмотрения возможностей создания совместных предприятий и совместного производства. Президент Байден и президент Зеленский обсудили поддержку США в восстановлении энергетики и экономики Украины», — отметили в Белом доме.

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