03:11 (мск), источник: ТАСС
Байден и Зеленский обсудили сотрудничество США с украинским ВПК
ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили во время переговоров в Белом доме восстановление энергетического и экономического секторов Украины, борьбу Киева с коррупцией, а также сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов (ВПК). Об этом сообщила пресс-служба главы вашингтонской администрации по итогам встречи.