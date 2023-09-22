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11:24 (мск), источник: © РИА Новости

Пашинян допустил переезд жителей Карабаха в Армению

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Армении подготовили 40 тысяч мест для размещения тех жителей Нагорного Карабаха, кто не сможет оставаться в своих домах, сообщил премьер-министр Никол Пашинян, его слова приводит Sputnik Армения.

Источник: © РИА Новости

«Если ситуация не улучшится, то проблема будет в нашей повестке. Но хочу сообщить, что еще 19 сентября, в день начала действий я поручил вице-премьеру Тиграну Хачатряну обсудить с партнерами правительства как помочь соотечественникам в случае потока людей из Нагорного Карабаха», — сказал он на заседании правительства.

Пашинян отметил, что, хотя переезд и не является основным планом, уже подготовлено более 40 тысяч мест для проживания, решены вопросы с едой и лекарствами.

Он пояснил, что жители Карабаха могут получить реальную возможность вернуться в свои дома, есть надежды на улучшение гуманитарной ситуации, не исключена отправка в регион гуманитарных грузов.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера» по восстановлению конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

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