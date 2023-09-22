Налог на замороженные активы, спорт и экспорт бензина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин вернулся в Москву из поездки, работает в Кремле. Он уже провел телефонный разговор с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Сейчас у президента «день рутинных встреч».
В середине дня у главы государства запланировано оперативное совещание с членами Совбеза. Когда будет определена повестка встречи, Кремль о ней сообщит.
«Нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения» по поводу решения Еврокомиссии обложить прибыль замороженных российских активов налогом, которое поддержали США.
В случае несогласия РФ будет «прибегать к судебным инстанциям».
Об ограничении экспорта топлива
«Рынок топлива — он везде достаточно такой сейчас нестабильный». В России его нужно было отрегулировать, в особенности «на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителей обычных».
Ограничения будут действовать «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».
Из-за повышения цен на топливо не ожидается «никаких социальных взрывов».
Регулирование топливного рынка при необходимости — «это обычная работа правительства». «Правительство выполняет свои функции».
«Развитие профессионального спорта без государства невозможно». Государство продолжит его поддерживать.
От ограничений для российских атлетов «пострадает и уже страдает сама идея» олимпийского движения. Недопуск спортсменов к соревнованиям едва ли «скажется позитивно на [ее] будущем».
«Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью».
«Пока [в вопросе возобновления зерновой сделки] подвижек нет».
«Точной даты разговора [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] тоже нет», но при необходимости переговоры оперативно — «за считанные часы» — согласуются.
О встрече президентов США и стран Центральной Азии
«У стран [Центральной] Азии, разумеется, есть свои отношения с Соединенными Штатами». «Это право этих стран проводить такие встречи».
Россия внимательно отслеживает такие контакты.
«У нас есть свои интеграционные процессы [со странами Центральной Азии], на коих мы и концентрируем свое внимание».
Об итогах визита Ким Чен Ына в РФ
Организация визита на высшем уровне — «это обычная работа, это не повод для каких-то наград». «Там работал большой коллектив» — и администрации президента, и МИД РФ, и местных властей.
«Как и любой визит, государственный визит Ким Чен Ына» был организован самым тщательным образом.
«Есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Собственно, мы прогнозируем, что эти трения будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столица сейчас являются средоточием русофобии».
С другими европейскими столицами у Киева также «будут нарастать трения, это неизбежно».
Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы добиться выполнения поставленных задач.
Власти России и Белоруссии ведут работу по обеспечению своей безопасности, обе страны «начеку». «Соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей». Страна эта «достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью».