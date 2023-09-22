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14:27 (мск), источник: ТАСС

Налог на замороженные активы, спорт и экспорт бензина. Темы брифинга Пескова

Решение Запада обложить налогом прибыль замороженных российских активов, причины и сроки ограничений на экспорт топлива, а также защита российского спорта и опасное соседство с Польшей стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин вернулся в Москву из поездки, работает в Кремле. Он уже провел телефонный разговор с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Сейчас у президента «день рутинных встреч».

В середине дня у главы государства запланировано оперативное совещание с членами Совбеза. Когда будет определена повестка встречи, Кремль о ней сообщит.

О решении ЕС по активам РФ

«Нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения» по поводу решения Еврокомиссии обложить прибыль замороженных российских активов налогом, которое поддержали США.

В случае несогласия РФ будет «прибегать к судебным инстанциям».

Об ограничении экспорта топлива

«Рынок топлива — он везде достаточно такой сейчас нестабильный». В России его нужно было отрегулировать, в особенности «на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителей обычных».

Ограничения будут действовать «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».

Из-за повышения цен на топливо не ожидается «никаких социальных взрывов».

Регулирование топливного рынка при необходимости — «это обычная работа правительства». «Правительство выполняет свои функции».

О российских спортсменах

«Развитие профессионального спорта без государства невозможно». Государство продолжит его поддерживать.

От ограничений для российских атлетов «пострадает и уже страдает сама идея» олимпийского движения. Недопуск спортсменов к соревнованиям едва ли «скажется позитивно на [ее] будущем».

«Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью».

О зерновой сделке

«Пока [в вопросе возобновления зерновой сделки] подвижек нет».

«Точной даты разговора [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] тоже нет», но при необходимости переговоры оперативно — «за считанные часы» — согласуются.

О встрече президентов США и стран Центральной Азии

«У стран [Центральной] Азии, разумеется, есть свои отношения с Соединенными Штатами». «Это право этих стран проводить такие встречи».

Россия внимательно отслеживает такие контакты.

«У нас есть свои интеграционные процессы [со странами Центральной Азии], на коих мы и концентрируем свое внимание».

Об итогах визита Ким Чен Ына в РФ

Организация визита на высшем уровне — «это обычная работа, это не повод для каких-то наград». «Там работал большой коллектив» — и администрации президента, и МИД РФ, и местных властей.

«Как и любой визит, государственный визит Ким Чен Ына» был организован самым тщательным образом.

О конфликте Польши и Украины

«Есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Собственно, мы прогнозируем, что эти трения будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столица сейчас являются средоточием русофобии».

С другими европейскими столицами у Киева также «будут нарастать трения, это неизбежно».

Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы добиться выполнения поставленных задач.

Власти России и Белоруссии ведут работу по обеспечению своей безопасности, обе страны «начеку». «Соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей». Страна эта «достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью».

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