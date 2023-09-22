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21:40 (мск), источник: © РИА Новости

Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши

ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу сказать <…> Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — сказал он во время встречи с избирателями, которую транслировал телеканал TVP.

По его словам, Польша в нынешнем геополитическом контексте будет отстаивать свои интересы и знает, «как эти интересы формировать». При этом, продолжил он, Варшава активно помогает Киеву, организуя отправку оружия.

«Мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами, но хаб в Жешуве — специальный логистический центр — действует, действовал и будет действовать в сотрудничестве с нашими союзниками», — добавил Моравецкий.

В среду Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, поскольку сама активно вооружается. Власти страны не раз подчеркивали, что республика занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании. В конце июля сообщалось, что Варшава оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.

Ухудшение отношений Варшавы и Киева

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.

В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.

В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.

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