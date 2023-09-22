Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра Котякова

Канадские санкционные списки перед визитом в страну Владимира Зеленского в общей сложности пополнились 42 физическими лицами и 21 юридическим лицом.
Среди них — молодежные объединения Юнармия, «Молодая гвардия Единой России» и «Движение первых», оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш», экспертные центры «Валдай», Российский совет по международным делам, Совет по внешней и оборонной политике, университеты МГИМО и ВШЭ, издания «Комсомольская правда» и «Взгляд», Российское географическое общество.
Под санкции в числе прочих попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Мачевский, председатель президиума СВОП Федор Лукьянов, исполнительный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Надежда Лаврентьева.