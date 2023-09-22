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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра Котякова

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Канада ввела антироссийские санкции против нескольких десятков физических и юридических лиц, включая МГИМО, Высшую школу экономики, дискуссионный клуб «Валдай», газету «Комсомольская правда», Юнармию, министра труда Антона Котякова и главу Россотрудничества Евгения Примакова.

Источник: © РИА Новости

Канадские санкционные списки перед визитом в страну Владимира Зеленского в общей сложности пополнились 42 физическими лицами и 21 юридическим лицом.

Среди них — молодежные объединения Юнармия, «Молодая гвардия Единой России» и «Движение первых», оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш», экспертные центры «Валдай», Российский совет по международным делам, Совет по внешней и оборонной политике, университеты МГИМО и ВШЭ, издания «Комсомольская правда» и «Взгляд», Российское географическое общество.

Под санкции в числе прочих попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Мачевский, председатель президиума СВОП Федор Лукьянов, исполнительный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Надежда Лаврентьева.

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