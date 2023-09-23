Лавров обсудил с главой ГА ООН деструктивность давления на страны

«Двадцать второго сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с избранным в июне председателем ГА Дэннисом Фрэнсисом… В ходе переговоров акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества, а также неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы, нацеленных на оказание давления на те или иные государства», — говорится в сообщении ведомства на сайте.
Отмечается, что в ходе встречи министр и председатель выразили необходимость соблюдать закрепленный в Уставе ООН принцип «разделения труда» между ГА и другими главными органами.
Лавров выразил надежду, что Фрэнсис будет «придерживаться сбалансированной и равноудаленной линии», а также учитывать мнение всех государств-членов, «не позволяя известной группе стран использовать площадку одного из уставных органов ООН в своих корыстных геополитических интересах», добавили в МИД.