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01:34 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров обсудил с главой ГА ООН деструктивность давления на страны

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с председателем ГА Дэннисом Фрэнсисом деструктивность давления на страны на площадке организации, сообщает российский МИД.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать второго сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с избранным в июне председателем ГА Дэннисом Фрэнсисом… В ходе переговоров акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества, а также неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы, нацеленных на оказание давления на те или иные государства», — говорится в сообщении ведомства на сайте.

Отмечается, что в ходе встречи министр и председатель выразили необходимость соблюдать закрепленный в Уставе ООН принцип «разделения труда» между ГА и другими главными органами.

Лавров выразил надежду, что Фрэнсис будет «придерживаться сбалансированной и равноудаленной линии», а также учитывать мнение всех государств-членов, «не позволяя известной группе стран использовать площадку одного из уставных органов ООН в своих корыстных геополитических интересах», добавили в МИД.

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