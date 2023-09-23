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02:33 (мск), источник: © РИА Новости

Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совместно с властями Франции препятствовали участию представителей Нигера в Генеральной Ассамблее ООН, отозвав аккредитацию постоянного представителя страны в организации.

Источник: © РИА Новости

«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал Абдраман в эфире телеканала RTN.

По словам представителя переходного правительства, Гутерреш не только отказался принять к сведению официальный список делегатов от Нигера, но и прежде всего «удовлетворил фанатичную просьбу бывшего министра иностранных дел (Нигера) отозвать постоянного представителя Нигера при ООН».

Согласно заявлению, находящиеся у власти в Нигере военные решительно осуждают решение генсека ООН, назвав его вмешательством во внутренние дела государства.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.

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