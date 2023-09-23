Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией

«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал Абдраман в эфире телеканала RTN.
По словам представителя переходного правительства, Гутерреш не только отказался принять к сведению официальный список делегатов от Нигера, но и прежде всего «удовлетворил фанатичную просьбу бывшего министра иностранных дел (Нигера) отозвать постоянного представителя Нигера при ООН».
Согласно заявлению, находящиеся у власти в Нигере военные решительно осуждают решение генсека ООН, назвав его вмешательством во внутренние дела государства.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.