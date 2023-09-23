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07:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МИД Венгрии посетит Москву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Москву в следующем месяце. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Уточняется, что визит запланирован на 11—13 октября. Глава венгерского МИД встретится с вице-премьером России Александром Новаком. Ожидается, что политики обсудят вопросы в сфере энергетики.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что восстановить прежние дружеские отношения между Россией и странами ЕС еще возможно. По его мнению, их перезагрузка может произойти после заключения мира на Украине.

«Я действительно помню, это было не так давно, когда ведущие западноевропейские политики обсуждали вопрос о создании торговой зоны между Лиссабоном и Владивостоком. Так что, в принципе, эта идея может вернуться, если будет заключен мир и если мы сможем вернуться к основам взаимного уважения и рациональности», — заявил министр.

Справка
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