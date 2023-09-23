Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС

Она отметила, что регион поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады.
Продолжается регулярное исследование проб питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей, патогенных микроорганизмов не выявлено, уточнила Попова.
По ее словам, проведены дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и других препаратов. «Обеспечение водой, обеспечение питанием, обеспечение пунктов временного размещения людей — все это, конечно, позволило избежать любых осложнений эпидемиологического характера», — подчеркнула Попова.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.