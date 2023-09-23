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10:03 (мск), источник: © РИА Новости

Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подрыв Каховской ГЭС был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, но благодаря работе специалистов удалось избежать любых осложнений эпидемиологического характера, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории».

Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Она отметила, что регион поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады.

Продолжается регулярное исследование проб питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей, патогенных микроорганизмов не выявлено, уточнила Попова.

По ее словам, проведены дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и других препаратов. «Обеспечение водой, обеспечение питанием, обеспечение пунктов временного размещения людей — все это, конечно, позволило избежать любых осложнений эпидемиологического характера», — подчеркнула Попова.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.

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