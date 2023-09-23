11:58 (мск), источник: Известия
Сальдо избран губернатором Херсонской области
Владимир Сальдо избран на должность губернатора Херсонской области. Решение принято депутатами на заседании областной думы 23 сентября.
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Ранее он занимал должность врио главы региона.
Как отмечается в Telegram-канале Сальдо, заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Херсонской областной думы представил трех кандидатов по специальному поручению президента РФ Владимира Путина. В их число, помимо Сальдо, вошли Иван Шумаков и Игорь Шепелин.
Депутаты Херсонской областной думы по итогам тайного голосования единогласно поддержали Сальдо.
«Это первый состав законодательного собрания Херсонской области новейшего времени, когда регион вернулся в состав России», — уточнил Кириенко.
Со своей стороны Сальдо отметил высокое доверие, оказанное ему депутатами, и ответственность, возложенную на него.
«Наша задача — сделать всё, чтобы соответствовать этому неимоверному доверию и вниманию», — добавил он.
Ранее, 19 сентября, Госдума РФ в ходе пленарного заседания приняла закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября прошлого года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России.